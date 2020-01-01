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    Гадалка, Сильный Маг и профессиональный Таролог!
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    Решаю проблемы любой сложности в день обращения, снимаю сглаз, порчу, чужой наговор безбрачия, одиночество, невезение, открываю дорогу к деньгам, сильнейший заговор на то, чтобы стать счастливыми родителями, гадание на удачу...

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    Один звонок и ваша жизнь заискрится радостьюМария
    Духовная наставница Мария, Специалист своего дела, Маг и гадалка высшей категории,
    Гадание, предсказание, Помощь на любом расстоянии в самых сложных ситуациях,
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    Потомственная ведунья! Решу любую проблему.Ясновидящая Лидия Федоровна
    Человек – легенда! Сорок лет опыта! Возродит угасшую любовь и разожжет с новой силой!
    Один звонок и ваша жизнь изменится к лучшему! Сильнейшая прорицательница на сегодняшний день Лидия Федоровна входит в десятку самых опытных ясновидящих...

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    Гадание, приворот/отворот, снятие порчи, сглазаВероника Васильевна
    Потомственная Ясновидящая, Гадалка Вероника Васильевна! По старинной книге предков снимет порчу, сглаз, проклятья, венок безбрачья, печать одиночества...

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    Таролог с большим стажем работыСерафима Блаженная
    Знаменитая ведунья, таролог с большим стажем работы, Избавляю от недугов и дурных привычек, от бесовства, от напастей, Соединю любимых, верну семью, окажу помощь в сложных жизненных ситуациях...

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    Кто нуждается избавиться от больших проблем в настоящем будущемМатушка Флора
    Потомственная сильнейшая ведунья, награждена от бога даром предков старинного рода, болгарских целителей, сильнейшая гадалка , опыт работы более 30 лет шестого поколения, я матушка Флора владею даром в разных религиях: православных и мусульманских обрядах, помощь на любом расстоянии, предсказываю будущее по фотографии, остальная информации по телефону...

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    Гадание, Снятие порчи, сглаза, решение проблемАнастасия
    Предсказываю будущее и помогаю принять правильные решения
    Потомственная гадалка
    – Мои магические способности проявились ещё в детстве, Помогать людям начала с 20 лет,
    – Я не берусь за проблему человека и не даю пустых обещаний, если не уверена, что смогу помочь...

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    Притяну деньги, Бизнес магия, Снятие порчи, приворота, ГаданиеЕлена Николаевна
    Сильнейший приворот, Притяну деньги, Бизнес магия, Снятие порчи, приворота, Гадание,
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    Дар свыше потомственная ведунья древнего рода с стажем работы 47-летБабушка Фаина
    Дар свыше потомственная ведунья древнего рода со стажем работы 47-лет Бабушка Фаина 69 лет,
    Ваша вера - моя сила!...

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    вы будете поражены результатом моей работы!Ольга
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