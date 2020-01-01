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Я - проверенная ворожея с большим стажем и опытом в сфере сакральных знаний, Работаю во благо Богу что бы помочь ближнему, без греха и вреда здоровью, У вас отчаяние?- я помогу найти выход из сложной ситуации...